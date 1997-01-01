It аутсорсинг, удаленная и локальная техподдержка ИТ сервисов 24*7 для крупного и среднего бизнеса в 85 регионах , обслуживание и ремонт компьютеров

It услуги на аутсорсинге

Недорого, быстро или качественно? При выборе подрядчика на it услуги, обычно заказчик слышит, что одновременно можно выбрать только два из трех указанных параметров. Многие клиенты задаются вопросом, так ли это в действительности? Обычно, так и бывает. Но, основываясь на своем, более, чем двадцатилетнем опыте оказания it услуг компания "Оргтехника Плюс" может гарантировать соблюдение всех трех факторов одновременно, прописав финансовую ответственность за их несоблюдение в договоре.

Техподдержка IT сервиса - цены и виды услуг

Основная цель компании "Оргтехника Плюс"- сделать доступными для организаций любого размера, цены и уровень IT сервиса, ранее доступные только крупным федеральным компаниям.

Как перевести сотрудников на удаленную работу в home office



В последнее время все большее количество заказчиков задается вопросом, как перевести сотрудников на удаленную работу? Это не означает, что их нужно просто отправить домой, подключить к корпоративной сети через интернет и предложить выполнять работу онлайн. Этого недостаточно для организации полноценной удаленной работы сотрудников с выполнением всех должностных обязанностей. Чтобы правильно внедрить работу сотрудников в режиме " home office"нужно: подготовить IT-инфраструктуру и информационную безопасность компании для перехода сотрудников на удаленную работу;

решить вопросы с обеспечением, подключением и техподдержкой оборудования у сотрудников дома;

обеспечить контроль за работой персонала и непрерывные коммуникации между сотрудниками

IT обслуживание организаций принципы и ценности

Наши ценности:

Человечность. Мы разговариваем с клиентами на простом человеческом языке, без официоза и пафоса. Отвечаем быстро и максимально понятно;

Мы разговариваем с клиентами на простом человеческом языке, без официоза и пафоса. Отвечаем быстро и максимально понятно; Честность. Вы оплачиваете только то, что нужно именно Вам. Без переплаты за cтоимость бренда компании, без иных скрытых затрат и навязанных услуг. Честный сервис за честные цены;

Вы оплачиваете только то, что нужно именно Вам. Без переплаты за cтоимость бренда компании, без иных скрытых затрат и навязанных услуг. Честный сервис за честные цены; Качество. Мы не обманываем Ваши ожидания в качестве. It услуги оказываются в четком соответствии с параметрами сервиса (SLA);

Мы не обманываем Ваши ожидания в качестве. It услуги оказываются в четком соответствии с параметрами сервиса (SLA); Открытость. Мы не скрываем наши цены. Все ценовые предложения и условия их получения публикуем на официальном сайте и они одинаково доступны, как крупным федеральным, так и не большим региональным организациям страны. Мы разработали максимально понятные и прозрачные тарифы на услуги.

Ключевые факторы:

Территориальный охват 500+ населенных пунктов;

500+ населенных пунктов; На обслуживании 70 000+ рабочих мест пользователей и 50 000+ печатных устройств;

Предоставлено в аренду 7000+ печатных устройств;

7000+ печатных устройств; 2000+ сервисных инженеров ежедневно выполняют заявки пользователей

Этапы развития компании: