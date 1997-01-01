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Первый в России федеральный
провайдер IT услуг

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доступен 24/7/365

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

It аутсорсинг, удаленная и локальная техподдержка ИТ сервисов 24*7 для крупного и среднего бизнеса в 85 регионах , обслуживание и ремонт компьютеров

Антикризисное предложение! Перевод на удаленную работу в home office и сопровождение пользователей заказчиков "на дому"


Ремонт и обслуживание компьютеров организаций по договору

- Поддерживаем работу более 12 000 подразделений компаний наших клиентов в режиме 24 х 7

- Обслуживаем не менее 70 000 рабочих мест ежемесячно

- 2 000 инженеров оказывают ежедневную поддержку во всех регионах РФ

* Показатель будет зависеть от результатов аудита. Более точный расчет компания получается после бесплатного комплексного аудита.

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Кому необходим аутсорсинг IT сервиса и техподдержка?

Кому необходим аутсорсинг ИТ и какие решения мы можем предложить нашим клиентам

Территориально-распределенным компаниям

✔ Онлайн контроль всех обращений в ServiceDesk
✔ Обслуживание по месту нахождения заказчика
✔ Охват более 500 городов РФ
✔ Поставка расходных материалов и компьютерной техники
✔ Высокий уровень сервиса

Ритейлинговым компаниям

✔ Ввод в эксплуатацию новых точек
✔ Подготовка рабочих мест
✔ Управление парком печатной техники
✔ Обслуживание ККМ | ЦТО
✔ Услуги аутстаффинга

Банковскому сектору

✔ Управление офисной печатью
✔ Защита данных | Безопасная печать
✔ Обслуживание банкоматов на всей территории РФ
✔ Удаленная поддержка рабочих мест
✔ Аутстаффинг IT-персонала

Госучреждениям

✔ Поддержка инфраструктуры печати
✔ Защита данных | Конфиденциальная печать
✔ Утилизация компьютеров и другой оргтехники
✔ Поставка техники, ЗИП, расходных материалов
✔ Сервисное обслуживание и заправка картриджей

Среднему и малому бизнесу

✔ Аутсорсинг печати
✔ Удаленная поддержка рабочих мест
✔ Предоставление облачных сервисов
✔ Повышение квалификации Ваших IT-специалистов
✔ Аренда оргтехники

☑ Нужен ли IT - аутсорсинг вашему бизнесу?

☒ Знаете ли вы расходы на ИТ?
☒ Удовлетворяет ли вас качество работы персонала?
☒ Какие косвенные расходы вы несете в связи с перебоями в работе ИТ - систем?

АУДИТ БЕСПЛАТНО

 IT обслуживание и техподдержка 24*7 по месту установки оборудования

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ПОДДЕРЖКА АРМ

Поддержка рабочих мест пользователей (удаленно и с выездом на место установки)

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ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОМАТОВ

Обслуживание банкоматов и платежных терминалов

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МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СКС

Монтаж и обслуживание СКС, систем контроля и удаленного доступа, видеонаблюдения

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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Инвентаризация ИТ- оборудования

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ЗАПУСК НОВЫХ ТОЧЕК

Открытие новых, релокация или закрытие старых отделений/магазинов

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АУТСТАФФИНГ ИТ ПЕРСОНАЛА

Предоставление ИТ-персонала требуемой квалификации

Стоимость ИТ аутсорсинга

Мы готовы предоставить 2 000 инженеров более, чем в 500 населенных пунктах РФ

Абонентское обслуживание

Работы выполняется силами наших специалистов удаленно или с выездом по месту установки оборудования.

✔ Оплата фиксированная за каждое АРМ
✔ 1 АРМ - это компьютер или ноутбук
✔ Периферийное оборудование входит в стоимость (кроме принтеров, ККМ и платежнаых терминалов)
✔ Единая стоимость для всех регионов
✔ Калькуляция производится путем умножения общего количества АРМ на фиксированную стоимость обслуживания за 1 АРМ
✔ 1 счет в месяц

~ 500 * рублей / АРМ

Инцидентное обслуживание

Работы выполняется силами наших специалистов по месту установки оборудования.

✔ Обслуживание АРМ и периферийных устройств
✔ Прозрачная схема оплаты
✔ 1 счет в месяц
✔ Оплата за нормо-час или за инцидент
✔ Единая стоимость для всех регионов

~ 1700 * рублей / инцидент

или

~ 600 * рублей / нормо-час

* Указана приблизительная стоимость обслуживания. Точная стоимость зависит от количества единиц оборудования, параметров SLA, уровня сложности технического задания Заказчика и рассчитывается в коммерческом предложении. Стоимость может быть выше или ниже указанной.

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ

СТАНДАРТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О УРОВНЕ СЕРВИСА | SLA*

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Принцип единого окна.
Единая точка входа для регистрации и мониторинга обращений пользователей в режиме 24*7

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Регистрация обращения пользователя –
в течение 15 минут

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Восстановление сервиса
в течении 24-х часов

Регистрация и мониторинг обращений по бесплатному телефону
8 (800) 200-8-365 или на портале 88002008365.ru

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Показатель уровня сервиса (KPI)
вне зависимости от географического расположения

1

Месяц - 90%

2

Месяц - 93%;

3

Месяц и последующие месяцы – не ниже 97%

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

* Указаны параметры стандартного SLA, выполняемого нашей компанией. По запросу Заказчика параметры могут меняться, как в сторону снижения, так и увеличения временных показателей. При этом стоимость обслуживания будет также изменяться.

Работая с нами вы получаете

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Единые стандарты

Единые регламент и стандарты проактивного сервиса

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Систему управления заявками

Service-desc с учетными записями для каждого сотрудника

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Круглосуточную поддержку

Поддержка работает в режиме
24/7/365

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Снижение затрат на IT

Уже на третий месяц вы заметите ощутимое снижение затрат на IT

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Комплексное обслуживание

Поддерживаем всю структуру IT и парка печатной техники

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Один счет в месяц

Независимо от количества филиалов, и состава услуг

1 МЕСЯЦ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕСПЛАТНО

В течение 1 месяца мы будем обслуживать часть структуры вашего бизнеса. Вы сможете узнать о всех преимуществах и выгодах аутсорсинга IT-отдела именно в вашей компании.
При подписании договора, мы проводим полный аудит IT-инфраструктуры вашего бизнеса совершенно бесплатно. Предоставляем полный отчёт

ТЕСТОВЫЙ МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО

Наши клиенты

Наши клиенты - это крупные компании с большим количеством территориально-распределенных филиалов
а так же небольшие компании, которые нуждаются в подрядчике с повышенным уровнем ответственности

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РАЙФФАЙЗЕНБАНК

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РОСБАНК

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РОССЕЛЬХОЗБАНК

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СКБ-БАНК

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ОПЕРАТОР СВЯЗИ МЕГАФОН

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ОПЕРАТОР СВЯЗИ МОТИВ

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ОПЕРАТОР СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ

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БАНК ИНТЕЗА

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БАНК ХОУМ КРЕДИТ

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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

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КЛИНИКО ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ KDL

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LEADER TEAM
HR - АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

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АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

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АО СК «АЛЬЯНС»
КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ

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ЛИНЗМАСТЕРСЕТЬ САЛОНОВ ОПТИКИ
БОЛЕЕ 130 ФИЛИАЛОВ

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Отзывы компаний

Благодарственные и рекомендательные письма компаний - наших клиентов.

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ИТ Аутсорсинг в 85 регионах Техподдержка IT сервисов и инфраструктуры, ремонт и обслуживание компьютеров

ИТ Аутсорсинг для организаций в 85 регионах

It услуги на аутсорсинге 

Недорого, быстро или качественно?  При выборе подрядчика на it услуги, обычно заказчик слышит, что  одновременно можно выбрать только два из трех указанных параметров.   Многие клиенты задаются вопросом, так ли это в действительности?   Обычно, так и бывает. Но, основываясь на  своем, более, чем двадцатилетнем опыте оказания it услуг компания "Оргтехника Плюс" может гарантировать соблюдение всех трех факторов одновременно, прописав финансовую ответственность за их несоблюдение в договоре. 

Техподдержка IT сервиса - цены и виды услуг

Основная цель компании "Оргтехника Плюс"- сделать доступными для организаций любого размера, цены и уровень IT сервиса, ранее доступные только крупным федеральным компаниям. 

Как перевести сотрудников на удаленную работу в home office

В последнее время все большее количество заказчиков задается вопросом, как перевести сотрудников на удаленную работу? Это не означает, что их нужно просто отправить домой, подключить к корпоративной сети через интернет и предложить выполнять работу онлайн. Этого недостаточно для организации полноценной удаленной работы сотрудников с выполнением всех должностных обязанностей. Чтобы правильно внедрить  работу сотрудников в режиме " home office"нужно:

  • подготовить IT-инфраструктуру и информационную безопасность компании для перехода сотрудников на удаленную работу;
  • решить вопросы с обеспечением, подключением и техподдержкой оборудования у сотрудников дома;
  • обеспечить контроль за работой персонала и непрерывные коммуникации между сотрудниками

IT обслуживание организаций принципы и ценности

Наши ценности:

  • Человечность.   Мы разговариваем с клиентами на простом человеческом языке, без официоза и пафоса. Отвечаем быстро и максимально  понятно;
  • Честность.    Вы оплачиваете только то, что нужно именно Вам. Без переплаты за cтоимость бренда компании, без иных скрытых затрат и навязанных услуг. Честный сервис за честные цены;
  • Качество.   Мы не обманываем Ваши ожидания в качестве. It услуги оказываются в четком соответствии с параметрами сервиса (SLA);
  • Открытость.    Мы не скрываем наши цены. Все ценовые предложения и условия их получения публикуем на официальном сайте и они одинаково доступны, как крупным федеральным, так и не большим региональным организациям страны. Мы разработали максимально понятные  и прозрачные тарифы на услуги.

Ключевые факторы:

  • Территориальный охват  500+ населенных пунктов;
  • На обслуживании 70 000+ рабочих мест пользователей и 50 000+ печатных устройств;
  • Предоставлено в аренду  7000+ печатных устройств;
  • 2000+ сервисных инженеров ежедневно выполняют заявки пользователей

Этапы развития компании: 

  • 1997 год – основание компании и открытие сервисного центра по ремонту и обслуживанию оргтехники в городе Екатеринбург;
  • 1998 - 2007 Компания работает и развивается на региональном рынке Урала. Разрабатывается услуга покопийное обслуживание оргтехники;
  • 2008 - 2009 годы – старт услуги ит аутсорсинга (англ. it outsourcing) Одной из первых в России, компания начинает оказывать it услуги по централизованному управлению парком печатной техники (аутсорсинг печати и покопийное обслуживание) и поддержке рабочих мест пользователей. Таким образом оказывается аутсорсинг ит поддержки на территории УрФО;
  • 2011 - 2013 годы – территориальный охват распространяется на всю территорию Российской Федерации и компания становится федеральным провайдером it аутсорсинга и аутсорсинга офисной печати, специализируясь на оказании услуг крупным компаниям, имеющим распределенную сеть филиалов: федеральным банкам, операторам связи, розничным торговым сетям;
  • 2014 - 2016 годы - территориальный охват покрытия сервисной сети превысил отметку в 500 населенных пунктов. Количество, обслуживаемой техники, преодолело планку в 100 000 единиц, а численный состав сервисных инженеров, достиг 1300 человек. Старт услуги комплексный ит аутсорсинг и предоставлении печатной техники в аренду. Открытие представительств в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде;
  • 2017 –  год активной подготовки к переходу на новую бизнес-модель лоукостера. Компания меняет внутреннюю структуру, сокращает операционные расходы. Продолжает повышать эффективность и скорость внутренних бизнес-процессов.  Помимо обслуживания федеральных заказчиков,  компания начинает тестировать в пилотных проектах модель лоукостера  для региональных  компаний среднего размера, предоставляя им услуги техподдержки IT сервиса и всей инфраструктуры, и пользователей филиалов в режиме единого окна;
  • 2018 год – с января 2018 года компания начинает работать, как первый в Российской Федерации низко-бюджетный провайдер ИТ услуг. Идет массовое тиражирование  опыта по внедрению  услуги  ИТ аутсорсинга  для региональных компаний. Открываются представительства в  Ростове на Дону, Омске, Хабаровске, Перми, Мурманске, Туапсе, Костроме, Казани;
  • 2019 год – Открываются  представительств в Саратове, Владивостоке, Петрозаводске, Архангельске. Продолжение следует.

Сервисная Компания "Оргтехника Плюс"

Компания "Оргтехника Плюс" работает на рынке услуг обслуживания офисной техники с 1997 года. Понимая перспективы рынка ИТ аутсорсинга, в далеком 2008 году, одной из первых в стране, компания начинает оказывать, тогда еще малоизвестные в России, централизованные услуги по управлению парком печатной техники и технической поддержке рабочих мест. Главным принципом «Оргтехника Плюс» ставит оказание услуг по месту установки техники, по единым стандартам качества и ценам для всех подразделений клиента, независимо от их географического адреса, в режиме 24х7х365

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Сегодня территория присутствия компании "Оргтехника Плюс" превышает 500 городов РФ
Более 2 000 инженеров по всей России в ежедневном режиме обеспечивают бесперебойную работу 70 000 рабочих мест пользователей и 50 000 единиц печатающей техники

Представитель в
85 регионах


Контактное лицо: Анастасия Антонова

Адрес: Москве: 1-й Дубровский проезд 78/14 с1

Номер телефона: 8 800 2008 365

Email: info@oplus.ru

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ОРГТЕХНИКА ПЛЮС

Головной офис в Екатеринбурге
и офис в Москве

Согласие на обработку персональных данных

Адрес

Офис в Москве:
1-й Дубровский проезд 78/14 с1 офис № 10,
г. Москва, Россия

Центральный офис:
ул. Щорса, 7 "Н", 3 этаж
Екатеринбург, Россия

Работаем в городах:

Контакты

Телефон: 8 800 2008 365
Факс: +7 (343) 221 36 49
Email: info@oplus.ru

Информация

Предложения на сайте не являются публичной офертой. Точные условия обговариваются с каждым заказчиком персонально

Оргтехника Плюс

ООО «Сервисная компания «Оргтехника Плюс»

ИНН 7723761306
КПП 668501001
ОГРН 1107746470743
Р/счет № 40702810816540000625 в Уральском Банке Сбербанка РФ

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