It аутсорсинг, удаленная и локальная техподдержка ИТ сервисов 24*7 для крупного и среднего бизнеса в 85 регионах , обслуживание и ремонт компьютеров

Первый в России федеральный
провайдер IT услуг
Ваш город
8 800 2008 365
доступен 24/7/365ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Первый в России федеральный
провайдер IT услуг
Ваш город
8 800 2008 365
доступен 24/7/365ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Антикризисное предложение! Перевод на удаленную работу в home office и сопровождение пользователей заказчиков "на дому"
- Поддерживаем работу более 12 000 подразделений компаний наших клиентов в режиме 24 х 7
- Обслуживаем не менее 70 000 рабочих мест ежемесячно
- 2 000 инженеров оказывают ежедневную поддержку во всех регионах РФ
* Показатель будет зависеть от результатов аудита. Более точный расчет компания получается после бесплатного комплексного аудита.
Кому необходим аутсорсинг ИТ и какие решения мы можем предложить нашим клиентам
✔ Онлайн контроль всех обращений в ServiceDesk
✔ Обслуживание по месту нахождения заказчика
✔ Охват более 500 городов РФ
✔ Поставка расходных материалов и компьютерной техники
✔ Высокий уровень сервиса
✔ Ввод в эксплуатацию новых точек
✔ Подготовка рабочих мест
✔ Управление парком печатной техники
✔ Обслуживание ККМ | ЦТО
✔ Услуги аутстаффинга
✔ Управление офисной печатью
✔ Защита данных | Безопасная печать
✔ Обслуживание банкоматов на всей территории РФ
✔ Удаленная поддержка рабочих мест
✔ Аутстаффинг IT-персонала
✔ Поддержка инфраструктуры печати
✔ Защита данных | Конфиденциальная печать
✔ Утилизация компьютеров и другой оргтехники
✔ Поставка техники, ЗИП, расходных материалов
✔ Сервисное обслуживание и заправка картриджей
✔ Аутсорсинг печати
✔ Удаленная поддержка рабочих мест
✔ Предоставление облачных сервисов
✔ Повышение квалификации Ваших IT-специалистов
✔ Аренда оргтехники
☒ Знаете ли вы расходы на ИТ?
☒ Удовлетворяет ли вас качество работы персонала?
☒ Какие косвенные расходы вы несете в связи с перебоями в работе ИТ - систем?
Поддержка рабочих мест пользователей (удаленно и с выездом на место установки)
Обслуживание банкоматов и платежных терминалов
Монтаж и обслуживание СКС, систем контроля и удаленного доступа, видеонаблюдения
Инвентаризация ИТ- оборудования
Открытие новых, релокация или закрытие старых отделений/магазинов
Предоставление ИТ-персонала требуемой квалификации
Мы готовы предоставить 2 000 инженеров более, чем в 500 населенных пунктах РФ
Работы выполняется силами наших специалистов удаленно или с выездом по месту установки оборудования.
✔ Оплата фиксированная за каждое АРМ
✔ 1 АРМ - это компьютер или ноутбук
✔ Периферийное оборудование входит в стоимость (кроме принтеров, ККМ и платежнаых терминалов)
✔ Единая стоимость для всех регионов
✔ Калькуляция производится путем умножения общего количества АРМ на фиксированную стоимость обслуживания за 1 АРМ
✔ 1 счет в месяц
~ 500 * рублей / АРМ
Работы выполняется силами наших специалистов по месту установки оборудования.
✔ Обслуживание АРМ и периферийных устройств
✔ Прозрачная схема оплаты
✔ 1 счет в месяц
✔ Оплата за нормо-час или за инцидент
✔ Единая стоимость для всех регионов
~ 1700 * рублей / инцидент
или
~ 600 * рублей / нормо-час
* Указана приблизительная стоимость обслуживания. Точная стоимость зависит от количества единиц оборудования, параметров SLA, уровня сложности технического задания Заказчика и рассчитывается в коммерческом предложении. Стоимость может быть выше или ниже указанной.
Принцип единого окна.
Единая точка входа для регистрации и мониторинга обращений пользователей в режиме 24*7
Регистрация обращения пользователя –
в течение 15 минут
Восстановление сервиса
в течении 24-х часов
Регистрация и мониторинг обращений по бесплатному телефону
8 (800) 200-8-365 или на портале 88002008365.ru
Показатель уровня сервиса (KPI)
вне зависимости от географического расположения
1
Месяц - 90%
2
Месяц - 93%;
3
Месяц и последующие месяцы – не ниже 97%
* Указаны параметры стандартного SLA, выполняемого нашей компанией. По запросу Заказчика параметры могут меняться, как в сторону снижения, так и увеличения временных показателей. При этом стоимость обслуживания будет также изменяться.
Единые регламент и стандарты проактивного сервиса
Service-desc с учетными записями для каждого сотрудника
Поддержка работает в режиме
24/7/365
Уже на третий месяц вы заметите ощутимое снижение затрат на IT
Поддерживаем всю структуру IT и парка печатной техники
Независимо от количества филиалов, и состава услуг
В течение 1 месяца мы будем обслуживать часть структуры вашего бизнеса. Вы сможете узнать о всех преимуществах и выгодах аутсорсинга IT-отдела именно в вашей компании.
При подписании договора, мы проводим полный аудит IT-инфраструктуры вашего бизнеса совершенно бесплатно. Предоставляем полный отчёт
Наши клиенты - это крупные компании с большим количеством территориально-распределенных филиалов
а так же небольшие компании, которые нуждаются в подрядчике с повышенным уровнем ответственности
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
РОСБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
СКБ-БАНК
ОПЕРАТОР СВЯЗИ МЕГАФОН
ОПЕРАТОР СВЯЗИ МОТИВ
ОПЕРАТОР СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ
БАНК ИНТЕЗА
БАНК ХОУМ КРЕДИТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
КЛИНИКО ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ KDL
LEADER TEAM
HR - АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
АО СК «АЛЬЯНС»
КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЛИНЗМАСТЕРСЕТЬ САЛОНОВ ОПТИКИ
БОЛЕЕ 130 ФИЛИАЛОВ
СКАЧАЙТЕ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ
Благодарственные и рекомендательные письма компаний - наших клиентов.
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It услуги на аутсорсинге
Недорого, быстро или качественно? При выборе подрядчика на it услуги, обычно заказчик слышит, что одновременно можно выбрать только два из трех указанных параметров. Многие клиенты задаются вопросом, так ли это в действительности? Обычно, так и бывает. Но, основываясь на своем, более, чем двадцатилетнем опыте оказания it услуг компания "Оргтехника Плюс" может гарантировать соблюдение всех трех факторов одновременно, прописав финансовую ответственность за их несоблюдение в договоре.
Техподдержка IT сервиса - цены и виды услуг
Основная цель компании "Оргтехника Плюс"- сделать доступными для организаций любого размера, цены и уровень IT сервиса, ранее доступные только крупным федеральным компаниям.
В последнее время все большее количество заказчиков задается вопросом, как перевести сотрудников на удаленную работу? Это не означает, что их нужно просто отправить домой, подключить к корпоративной сети через интернет и предложить выполнять работу онлайн. Этого недостаточно для организации полноценной удаленной работы сотрудников с выполнением всех должностных обязанностей. Чтобы правильно внедрить работу сотрудников в режиме " home office"нужно:
IT обслуживание организаций принципы и ценности
Наши ценности:
Ключевые факторы:
Этапы развития компании:
Компания "Оргтехника Плюс" работает на рынке услуг обслуживания офисной техники с 1997 года. Понимая перспективы рынка ИТ аутсорсинга, в далеком 2008 году, одной из первых в стране, компания начинает оказывать, тогда еще малоизвестные в России, централизованные услуги по управлению парком печатной техники и технической поддержке рабочих мест. Главным принципом «Оргтехника Плюс» ставит оказание услуг по месту установки техники, по единым стандартам качества и ценам для всех подразделений клиента, независимо от их географического адреса, в режиме 24х7х365
Сегодня территория присутствия компании "Оргтехника Плюс" превышает 500 городов РФ
Более 2 000 инженеров по всей России в ежедневном режиме обеспечивают бесперебойную работу 70 000 рабочих мест пользователей и 50 000 единиц печатающей техники
Контактное лицо: Анастасия Антонова
Адрес: Москве: 1-й Дубровский проезд 78/14 с1
Номер телефона: 8 800 2008 365
Email: info@oplus.ru
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в течение 15 минут (в рабочее время с 07 до 19 МСК)
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в течение 15 минут (в рабочее время с 07 до 19 МСК)
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в течение 15 минут (в рабочее время с 07 до 19 МСК)
Оставьте, пожалуйста, свои данные, и мы свяжемся с вами
в течение 15 минут (в рабочее время с 07 до 19 МСК)